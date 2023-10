FABRIANO Notte movimentata, nel fine settimana, in prossimità del parco comunale Regina Margherita di Fabriano dove un giovane ha accumulato, con un solo controllo, ben quattro denunce. E’ uno dei risultati del posto di blocco effettuato sabato. Nel fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno potenziato i controlli con più militari e mezzi, non solo per prevenire i furti, ma anche per arginare il problema dell’alcol al volante e dello spaccio di stupefacenti.

L’esito

Tra le vittime un 20enne dell’Est Europa residente a Fabriano. In un posto di blocco in zona centrale, vicino ai giardini pubblici Regina Margherita, i carabinieri agli ordini del capitano Mirco Marcucci, hanno fermato un mezzo con un senso di marcia ondivago ed incerto. Alla guida dell’auto c’era il 20enne che, dopo essere stato identificato, non si è voluto sottoporre né all’alcoltest, né alle analisi all’ospedale Profili. All’atto del controllo del documento, prima della compilazione del verbale, il giovane si è avvicinato ai militari con fare minaccioso, proferendo frasi ingiuriose. Per tutti questi motivi è stato denunciato quattro volte. I reati contestati sono: minaccia e violenza a pubblico ufficiale, oltraggio e poi anche il rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la guida in stato di ebbrezza e per quello per accertare la guida sotto l’effetto di stupefacenti. In più gli è stata elevata una contravvenzione, oltre al ritiro della patente.

Il mezzo è stato sequestrato. Interventi delle pattuglie anche fuori Fabriano. Sabato notte i carabinieri della stazione di Genga hanno controllato un’auto ferma a bordo strada, con più persone all’interno, in una frazione non lontana dal paese. Erano da poco usciti dalla SS 76 quando si sono fermati. La pattuglia, di passaggio in quella zona per controlli, ha approfondito la situazione. Nel corso della perquisizione al conducente è stato rinvenuto meno di un grammo di hashish: è stato segnalato alla Prefettura come assuntore. Poi gli è stata ritirata la patente di guida per 30 giorni e l’auto è stata affidata al proprietario. A Cupramontana, infine, i militari hanno rilevato un incidente stradale tra due mezzi, con soli danni, senza nessun ferito. Il conducente che ha causato il sinistro, un 50enne del luogo, è stato sottoposto dal Nucleo Radiomobile all’esame dell’alcol test.

L’uomo è risultato positivo con un valore sopra 1,5 grammi sul litro, oltre 3 volte il limite massimo consentito dalla legge. E’ stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, la patente ritirata e l’auto sequestrata. Proseguono le indagini sulle truffe online. Ricordiamo, infatti, che nei primi nove mesi dell’anno ci sono stati ben 90 denunciati con 75 truffe segnalate ai carabinieri che hanno poi avviato le indagini.

