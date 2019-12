Travolto dalla porta da calcetto nella palestra della scuola: paura per un bimbo di 4 anni

FABRIANO - Stava giocando con i suoi amichetti in palestra quando, forse per una manovra azzardata o la spinta di qualche compagno di classe, la porta di calcetto si è ribaltata in avanti e ha colpito un bambino di 4 anni. L’alunno, subito soccorso dalle insegnanti, è stato accompagnato poi al Pronto soccorso dell’ospedale Profili di Fabriano e successivamente, dai genitori, a Branca-Gubbio.

In città, infatti, non è operativo il reparto di Pediatria, ma solo l’ambulatorio per alcune ore nei giorni feriali. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi. La classe stava effettuando una lezione di ginnastica in palestra quando si è verificato questo incidente. La porta di calcetto ribaltata in avanti ha provocato, nel bambino, una lieve ferita allo zigomo e l’ha colpito alla spalla. Dopo i primi accertamenti a Fabriano è stato visitato anche nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Branca-Gubbio. Prognosi di 7 giorni.

