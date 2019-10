Ancona, Lara salvata dal tumore a 4 anni grazie ad un intervento d'avanguardia con il laser

ANCONA - Un intervento molto costoso e unico in Italia, reso possibile grazie alla professionalità dei medici dell’ospedale Regionale di Torrette e alla generosità di un gruppo di persone capitanate dall’imprenditore Alberto Rossi. Il 18 ottobre un team multidisciplinare coordinato dal neurochirurgo Roberto Trignani ha portato a termine un delicato intervento su una bambina di 4 anni residente nel fermano - chiamiamola Lara, con un nome di fantasia - consistente nella rimozione di un tumore cerebrale attraverso la tecnica dell’ablazione laser guidata da immagini in presa diretta fornite dalla risonanza magnetica.

«Tutto è iniziato un anno e mezzo fa – racconta l’oncoematologo Paolo Pierani –, quando la bambina è arrivata in reparto in condizioni drammatiche. La patologia da cui era affetta era estremamente maligna e presentava metastasi al sistema nervoso centrale. Noi siamo subito intervenuti sottoponendola a cicli di chemioterapia e radioterapia». Tuttavia la malattia c’era ancora ed era poco aggredibile chirurgicamente, anche perché il tumore era piuttosto profondo e di piccole dimensioni. A quel punto, però, si è prospettata la possibilità di praticare un intervento mai effettuato prima in Italia. «In verità – spiega Trignani, che nell’intervento è stato affiancato dai neurochirurghi Stefano Vecchioni e Michele Luzi – questa tecnica, sperimentata per la prima volta negli Stati Uniti, è già stata utilizzata una volta nel nostro paese, ma mai a livello di cervelletto, che è una zona particolarmente delicata».

Proprio per questo ha richiesto una tecnica avanzata che consiste nel posizionare una sonda nel cervelletto attraverso la quale viene poi erogato un fascio laser che va a distruggere il target in maniera selettiva. L’operazione viene guidata dai neuroradiologi che attraverso la risonanza magnetica capiscono quanta energia va rilasciata e per quanto tempo. «Le caratteristiche di questo di intervento – spiega Trignani – sono la mininvasività, in quanto si fa soltanto un piccolo foro sulla testa, e la multidisciplinarietà. La riuscita dipende perciò dal perfetto coordinamento di tutto il personale». Per tutti questo intervento è stata una vera e propria sfida. «Era la prima volta che trasformavamo l’ambiente della risonanza magnetica in una sala operatoria – dicono i neuroradiologi Gabriele Polonara e Luana Regnicolo – e il supporto di fisici e anestesisti è stato fondamentale». «La termo ablazione si basa su un principio fisico molto complesso – spiega la fisica sanitaria Stefania Maggi – Un minimo errore può essere fatale».

Ancora più complicato il compito degli anestesisti Pietro Martorano, Mirko Amici e Monica Pizzichini: «Quello della risonanza è un ambiente ostile, in cui non si possono introdurre oggetti metallici e che non può essere riscaldato. Per evitare che la bambina andasse in ipotermia ci siamo dovuti arrangiare con le borse di acqua calda». Tutto è andato per il meglio. «La bambina – fa sapere l’oncoematologa Paola Coccia – si è svegliata la sera stessa dell’intervento e il giorno dopo è stata trasferita in reparto in ottime condizioni generali. Ora sta bene e tra breve potrà tornare a casa». Questo però non sarebbe stato possibile senza l’intervento di Alberto Rossi, che ha raccolto i fondi necessari con una festa su un traghetto cui hanno partecipato 280 persone. I 29 mila euro ricavati hanno coperto i costi dell’operazione e il resto è stato devoluto a Oncologia. «Grazie a questa catena di solidarietà abbiamo potuto curare un piccolo paziente con le tecniche più adatte alla sua età - ha dichiarato il direttore generale degli Ospedali Riuniti di Ancona, Michele Caporossi –. Del resto anche la costruzione di un Salesi autonomo va in questa direzione».

