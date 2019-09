Schianto a 50 metri da casa: ​ragazzo salvato dall'intervento chirurgico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - Ecco cosa vuol dire avere una Chirurgia pubblica d’eccellenza, quella che salva le vite, quella sempre presente, quella del primario Moreno Cicetti e del suo braccio destro dottor Giuseppe Miranda, al servizio dell’entroterra. Ieri mattina, alle 6.30, un ragazzo di 22 anni, si è schiantato in auto contro un muro a 50 metri da casa, nella frazione di Cavallino. Stava tornando, da solo, dopo una serata trascorsa con amici. Poi, probabilmente un colpo di sonno o una distrazione, lo hanno portato fuori strada e allo schianto tremendo.Era cosciente e parlava - raccontano dei testimoni -, da un primo riscontro i parametri vitali risultavano buoni. Così non è stata allertata l’eliambulanza. Una volta arrivato in ospedale, però, la situazione è precipitata drasticamente per il forte trauma frontale avuto contro il volante dell’auto. Si è così resa necessaria una delicatissima operazione d’urgenza. Il professor Cicetti si trovava nella sua casa di Senigallia: è partito istantaneamente. Stessa cosa, da Pesaro, per il dottor Giuseppe Miranda. L’intervento dell’equipe è durato quattro ore.