San Severino, rovinosa caduta in bicicletta: grave un bambino di 4 anni, arriva l'eliambulanza

SAN SEVERINO - Incidente a San Severino questa mattina intorno alle 11.30 lungo la Provinciale 361 “Septempedana”, all’altezza del Ponte dell’Intagliata. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di San Severino Marche, un bambino di origini straniere di 4 anni d’età, che viaggiava su di un marciapiedi in sella alla propria bicicletta con la mamma che lo seguiva a piedi a pochi passi di distanza; avrebbe perso l’equilibrio finendo rovinosamente a terra e battendo la testa sull’asfalto.

Una automobilista in transito, che viaggiava su una vecchia Citroen nella stessa direzione, si sarebbe subito fermata a prestare i primi soccorsi. I sanitari di un’ambulanza del servizio di pronta emergenza “118”, giunti prontamente sul posto, dopo averlo stabilizzato hanno preferito trasferire il bimbo in eliambulanza dalla piazzola del Bartolomeo Eustachio all’ospedale regionale di Torrette per poi indirizzarlo verso l’ospedale pediatrico Salesi.