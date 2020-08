Bambina di 4 anni cade nella piscina di casa e muore in ospedale. Indaga la procura

PIACENZA - Una bambina di quasi 4 anni è morta stamattina all'ospedale di Bergamo, dove era stata trasportata d'urgenza in eliambulanza nei giorni scorsi, dopo essere caduta nella piscina di un'abitazione a Piacenza. Le sue condizioni erano apparse subito gravi. Sul caso sono in corso le indagini della squadra mobile di Piacenza.

La bimba è stata dichiarata morta all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, intorno alle 11 di oggi. Lunedì scorso è caduta nella piscina di un'amica di famiglia mentre si trovava con i genitori che hanno cercato subito di rianimarla. È stata subito soccorsa e portata in elicottero a Bergamo, nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Le speranze di salvarla erano cresciute dopo che aveva superato le 24 ore ma il quadro clinico è peggiorato improvvisamente ed è morta, con ogni probabilità, per un arresto cardiocircolatorio. Sul caso della piccola di 4 anni, la procura si è messa in moto per accertare eventuali responsabilità dei genitori e dei presenti in piscina.

