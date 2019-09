Scontro tra auto dei carabinieri e una Panda paura per bimbo di pochi mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Paura nel primo pomeriggio di oggi per un incidente in via della Montagnola, davanti al comando provinciale dei carabinieri. Per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate un’auto dell’Arma e una Panda, che ha finito la sua corsa ribaltandosi. Al volante della Panda c’era una donna, a bordo una sua giovane amica e il bimbo di questa, neonato di pochi mesi. Nessuno per fortuna è rimasto ferito in modo grave. Il personale sanitario inviato sul posto dalla centrale operativa del 118, ha prestato soccorso ai tre occupanti della Panda. La donna che guidava ha riportato le conseguenze un po’ più serie, ma comunque non preoccupanti. Per accertamenti sono stati portati al Salesi anche la mamma e il bimbo di appena pochi mesi. Disagi in via della Montagnola, chiusa temporaneamente al traffico.