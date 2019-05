Travolta da un'auto vicino allo stadio: una donna all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO- Investimento pedonale in prossimità della rotatoria che conduce nel quartiere Campo Sportivo di Fabriano, quartiere Santa Maria. Una donna di 62 anni del posto è finita a terra dopo l’urto con un’auto condotta da un fabrianese di 59 anni. È accaduto ieri a mezzogiorno. Attimi di paura in prossimità dello stadio comunale. Sul posto sono intervenuti: gli agenti della polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico e l’ambulanza del 118 partita dall’ospedale Profili. La donna è stata prima stabilizzata sul posto dai sanitari, poi è stata trasferita al pronto soccorso dove è stata ricoverata per le fratture che ha riportato in diverse parti del corpo.