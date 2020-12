Si chiude in garage e tenta di uccidersi a 35 anni con i gas di scarico dell'auto: salvato in extremis

FABRIANO - Si è chiuso in garage, ha collegato una calza al tubo di scarico dell’auto e ha respirato il gas. Voleva farla finita così, nel modo più tragico, inalando i fumi velenosi del motore acceso. Fortunatamente un familiare si è accorto del pericolo e ha subito dato l’allarme.

li operatori del 118, sopraggiunti con i carabinieri, hanno salvato la vita a un 35enne di Fabriano, intervenendo giusto in tempo. L’uomo ora è ricoverato all’ospedale Profili in codice rosso: non sarebbe in pericolo, ma sono necessari accertamenti per verificare i danni provocato dalla prolungata esposizione ai gas di scarico. L’allarme è scattato ieri pomeriggio attorno alle 18,30, dove il 35enne ha tentato di suicidarsi all’interno del garage della sua abitazione. I carabinieri stanno accertando i motivi che hanno spinto l’uomo in uno stato di disperazione tale da voler porre fine alle sue sofferenze. Oltre ai militari dell’Arma, sul posto è intervenuta l’ambulanza medicalizzata di Fabriano. Il 35enne è stato portato al Profili con un codice rosso respiratorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA