Sorpresi nel Loggiato vietato con le dosi di hashish pronte da spacciare: due studenti nei guai

FABRIANO - Due studenti avevano nascosto la droga nei vestiti, complessivamente 15 grammi di hashish, ma gli agenti l’hanno trovata, nel corso di una perquisizione personale al Loggiato San Francesco, e li ha denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrato anche un bilancino di precisione. Protagonisti due giovani di Fabriano sorpresi nei pressi del Loggiato San Francesco, luogo di ritrovo dei giovani che il sindaco Santarelli, recentemente, ha chiuso nelle ore serali. Dopo la loro identificazione, gli agenti hanno deciso di procedere con una perquisizione personale su entrambi. Nascosti nei vestiti sono stati rinvenuti circa 15 grammi di hashish, già suddivisi in dosi per lo spaccio.

