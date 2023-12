FABRIANO Ruba cosmetici e profumi rompendo il sistema anti-taccheggio all’interno delle scatole. Ad accorgersi di quanto accaduto, la commessa di un supermercato di Fabriano che ha lanciato l’allarme. Gli agenti del commissariato hanno individuato l’autrice, una 20enne comunitaria già nota alle forze dell’ordine, e l’hanno denunciata per furto aggravato. Oltre 500 euro il valore dei 4 profumi e 6 cosmetici, rubati.

E’ l’esito dell’ultimo intervento dei poliziotti, agli ordini del commissario Sebastianelli, che, nei giorni scorsi, sono intervenuti sul posto e hanno acquisito le immagini di videosorveglianza. Gli agenti della Polizia scientifica sono riusciti a estrapolare dei fotogrammi nei quali era immortalata una giovane donna che, con determinazione e velocità, dopo essersi accertata di non essere vista da nessuno, prendeva in mano alcune confezioni di profumi e di cosmetici. Prima ha rimosso i dispositivi antitaccheggio tagliando con una piccolissima punta acuminata, poi i prodotti sono stati presi e nascosti in una borsa. Quindi si è diretta alle casse per pagare un minimo di spesa e, senza che suonasse l’allarme, è uscita dal supermercato, raggiungendo un complice che l’attendeva in auto

. La donna è stata identificata: è una 20enne di origine comunitarie, con precedenti per reati contro il patrimonio, già oggetto di indagine da parte di altri uffici di polizia per fatti dello stesso genere. Sarà segnalata alla Questura per l’eventuale adozione di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica.