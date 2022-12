​Le ciocche di capelli consegnate in segno di solidarietà: Fabriano esprime vicinanza alle donne e al popolo iraniano

FABRIANO- Il testo di una mozione, approvata dal Consiglio comunale di Fabriano l'8 novembre scorso e inviata insieme alle ciocche di capelli che la sindaca Daniela Ghergo, le assessore e le consigliere comunali si sono tagliate all'Ambasciata dell'Iran in Italia a sostegno delle proteste, è stata consegnata Fabio Travaglini, capo della Delegazione Italiana al Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa.

Il gesto solidale

Il tutto per confermare la massima solidarietà della città di Fabriano a sostegno delle donne iraniane e al popolo iraniano. Che, si legge nella mozione, «è in profonda sofferenza. Atti come i brutali pestaggi e violenze verso ragazze e ragazzi che hanno portato alla loro morte, così come le recenti impiccagioni pubbliche, ci obbligano a tenere alta l'attenzione verso questo popolo, verso queste nostre sorelle e nostri fratelli che muoiono perché lottano e manifestano per il diritto alle libertà». «La nostra città è attenta e solidale - prosegue il documento - con questo atto pubblico sostiene e promuove iniziative al fine di sensibilizzare le autorità iraniane affinché vengano garantiti i diritti soggettivi inviolabili a prescindere da obblighi religiosi che ledono le libertà individuali»