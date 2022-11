Fabriano, ubriaco guida con la patente sospesa una moto senza assicurazione e revisione: jackpot di multe

FABRIANO - Multa salatissima e una denuncia per guida in stato in ebbrezza per un centauro 30enne residente a Fabriano, originario della Campania. Oltre a questo i carabinieri che hanno effettuato il controllo hanno anche accertato che la moto di grossa cilindrata era priva di assicurazione (sanzione da 867 euro), era senza revisione (sanzione da 346 euro), e il motociclista era in viaggio con la patente sospesa (multa compresa tra 2.046 euro e 8.186 euro).

Dalla perquisizione personale è stato rinvenuto oltre un grammo e mezzo di hashish che ha fatto scattare la segnalazione come assuntore e l’etilometro ha dato un valore di poco superiore a 1 grammo su litri. A conti fatti la multa che potrebbe arrivare a sfiorare i 10mila euro. E’ quanto hanno appurato i carabinieri della Compagnia di Fabriano nel corso dei controlli nel ponte di Tutti i Santi, con particolare attenzione alle ore serali e notturne.