Brividi sulla Valdichienti: circola sulla Superstrada con il monopattino elettrico

MACERATA - Con il monopattino elettrico in superstrada. L’ennesimo caso è stato immortalato ieri dallo smartphone di una giovane civitanovese che, in tarda mattinata, stava transitando lungo la superstrada Valdichienti, all’altezza dello svincolo per la zona industriale di Santa Maria Apparente, in direzione di Macerata.

Il video, postato poi sui social network, ha scatenato decine e decine di commenti, ironici e non solo. Ormai, dall’inizio dell’estate fino ad oggi, non si contano neppure più gli episodi di monopattini e biciclette segnalate lungo la superstrada. Chi addirittura a piedi. Un comportamento pericoloso, che mette a repentaglio l’incolumità di chi transita, come se nulla fosse, in superstrada.