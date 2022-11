Ancona, spaccio di cocaina: ci ricasca dopo un precedente reato. Arrestato un trentenne

ANCONA- La polizia, nella giornata di ieri (2 novembre), ha arrestato ad Ancona un cittadino di nazionalità domenicana classe 1990. L'uomo attualmente si trova agli arresti domiciliari con obbligo di firma e dimora.

Le accuse



L’uomo, attivo nel mondo dello spaccio di cocaina, era già stato arrestato dalla Squadra Mobile nel 2017 quando gli investigatori, a seguito di una mirata attività investigativa, gli avevano trovato in casa oltre due etti di cocaina. Dopo essere stato arrestato e aver scontato la pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione in carcere, era stato rimesso in libertà riprendendo ben presto la sua attività di spaccio. Nella tarda mattinata di ieri, dopo l’ennesimo appostamento e servizio di osservazione, i poliziotti hanno scoperto dove lo spacciatore aveva stabilito la sua nuova dimora clandestina, al fine di eludere le indagini della Polizia.





La perquisizione permetteva di rinvenire un involucro con circa mezzo etto di cocaina e 4140 euro in banconote di vario taglio, sequestrati insieme allo stupefacente in quanto considerati il provento dell’attività delittuosa di spaccio a fronte del fatto che l’uomo non svolge alcuna attività lavorativa. Oltre allo stupefacente e al denaro, dentro l’appartamento i poliziotti hanno rinvenuto ritagli in cellophane, nastro adesivo e quant’altro necessario al confezionamento della droga.