Fabriano, lite per una precedenza, prende a pugni una donna e va a bere al bar: denunciato

FABRIANO - Un diverbio stradale per una manovra è sfociato in un’aggressione nei confronti di una donna che è stata presa a pugni e ferita. E’ stata salvata dagli amici che hanno allertato subito il commissariato di Fabriano. Identificato e denunciato l’aggressore, rintracciato poco dopo mentre stava in un altro bar: è un 45enne residente a Fabriano, con pregressi problemi giudiziari anche per reati contro la persona.

É stato denunciato per il reato di lesioni dolose.

La vittima, una 50enne del posto, è ricorsa alle cure dei sanitari del Pronto soccorso. Guarirà in sette giorni. Il fatto è avvenuto negli ultimi giorni. Tutto è iniziato con una richiesta al numero 112: c’era una donna di mezza età aggredita all’interno di un bar nella periferia di Fabriano. La Volante è giunta subito sul posto e ha soccorso, insieme ai sanitari del 118, la donna ferita. Impaurita presentava chiaramente i segni dell’aggressione appena subita.

Secondo una prima ricostruzione la donna aggredita si trovava al bar con amici, quando è stata avvicinata da un uomo che le contestava una manovra stradale. Improvvisamente la iniziava a colpire con violenti pugni e solo l’intervento degli amici della donna e la telefonata alla Polizia hanno convinto l’aggressore a desistere ed a fuggire con uno scooter. Gli agenti del commissariato sono riusciti a rintracciare l’uomo, un 45enne con pregressi problemi giudiziari anche per reati contro la persona, mentre stava consumando una bevanda in un bar.