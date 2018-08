Addio a Frascarello la città perde “il geometra” Oggi l'ultimo saluto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - E’ morto, all’età di 88 anni, Luigi Frascarello per tutti “il geometra”. Il decesso è avvenuto domenica sera nella sua abitazione, nella città della carta. La salma, da ieri, è esposta presso la camera ardente allestita all’obitorio dell’ospedale Profili. Luigi è stato apprezzato da intere generazioni di fabrianesi che hanno trovato in lui un professionista serio e affidabile. Una vita trascorsa nella città che ha amato e che ha contribuito a progettare ed espandere negli anni del boom economico ed edilizio, Luigi verrà ricordato anche per il suo impegno in ambito sportivo.E’ stato, infatti, dirigente in alcune società calcistiche di Fabriano. Per anni ha seguito i giovani atleti del Borgo Fabriano. Padre di Massimo, Marco e Cristina, lascia figli e parenti che gli sono stati vicino fino all’ultimo. Il decesso è avvenuto a seguito di una malattia che non gli ha lasciato scampo. In tanti ieri si sono stretti, nella camera ardente, ai familiari in questo momento di dolore. «Fabriano perde un uomo buono che con simpatia ed ironia ha saputo conquistare il cuore di tutti noi» ricordano Claudio Patassi e Gigliola Marinelli, amici di famiglia. «Luigi è stato un professionista serio e un uomo vero e tutti dovranno avere riconoscenza e stima per come ha vissuto la sua vita. Il sorriso di Gigetto, così lo chiamavamo tra amici – concludono - resterà nel cuore e nella memoria di tutti coloro che lo hanno amato». Oggi, alle ore 15, la salma verrà trasferita dall’ospedale Profili alla Cattedrale Basilica di San Venanzio martire dove, alle ore 15.15, il parroco, don Alfredo Zuccatosta, celebrerà il funerale alla presenza di tutti coloro che gli hanno voluto bene. Poi avrà luogo la cremazione. Le ceneri verranno conservate nella cappella di famiglia presso il cimitero cittadino di Santa Maria. Nemmeno due mesi fa l’addio a un altro storico geometra di Fabriano, Marcello Dottori, impiegato comunale, che se ne è andato a 73 anni. Aveva coordinato, per tanti anni, la ricostruzione post sisma del 1997.