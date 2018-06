A soli 15 anni rubava bici di lusso per rivenderle: incastrato dai video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Rubava biciclette e le nascondeva a casa di un amico, pronte per essere vendute. Protagonista è un 15enne di Fabriano che è riuscito, in pieno giorno, ad asportare due bici dal valore complessivo di 2mila euro.Entrava nei negozi, saliva in sella e se ne andava: due casi in pochi giorni in due negozi cittadini. Al minorenne, però, è costato caro: è stato identificato grazie alle registrazioni delle telecamere di sicurezza e denunciato dai carabinieri.