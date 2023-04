Elezioni Ancona, Silvetti chiude la campagna elettorale del centrodestra con i big: Meloni, Tajani e Salvini in città l'8 maggio

ANCONA- Il premier Giorgia Meloni e i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, rispettivamente ministri degli Affari Esteri e delle Infrastrutture, dovrebbero essere ad Ancona l'8 maggio a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Daniele Silvetti. È stato lo stesso Silvetti ad annunciarlo, insieme al commissario regionale della Lega Riccardo Augusto marchetti, durante la presentazione della lista dei candidati consiglieri comunali del Carroccio. Il programma non è ancora definitivo e l'appuntamento no è stato ancora confermato dallo staff della



premier. In caso di conferma Ancona, unico capoluogo di regione interessato dalle amministrative, sarebbe una delle tre città prescelte, insieme a Brescia e Catania, riferisce lo staff di Silvetti.

LEGGI ANCHE: Amministrative Ancona, i 539 candidati partono alla carica: in città tanti big, un mese di fuoco

«Motivo d'orgoglio»

«La partecipazione del presidente del Consiglio Meloni e dei due ministri - dice Silvetti - è per me motivo di orgoglio. Non solo per l'importanza delle cariche ma per il rafforzativo e la spinta che danno a questa competizione elettorale considerando quella di Ancona una partita strategica»