Ancona, aggredita da due cani mentre passeggia: cade e sbatte la schiena. Donna in ospedale

ANCONA - Stava passeggiando con il suo cagnolino quando è stata aggredita da due cani di grossa taglia. E' finita a terra, sbattendo la schiena. Attimi di paura questa mattina nel quartiere di Torrette. In ospedale c'è finita una donna residente in zona, uscita con il suo cagnolino. A portarla al pronto soccorso è stata un'ambulanza della Croce Gialla. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la donna sarebbe scivolata nel tentativo di difendere il suo animale dall'aggressività mostrata dai due cani di grossa taglia e non tenuti al guinzaglio. Nella caduta, la donna ha riportato un trauma alla schiena. Sul posto sono arrivati i militi della Croce Gialla.