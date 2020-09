Classe pollaio con 31 alunni, tra cui immunodepressi e disabili. I genitori vanno dall'avvocato

SENIGALLIA - Classe pollaio al Corinaldesi Padovano con 31 alunni, tra cui disabili e immunodepressi. I genitori, che si sono rivolti a un legale, denunciano una situazione che la nuova dirigente scolastica, subentrata il 1° settembre, ha appreso da una settimana e si sta attivando per cercare di risolvere

La classe in questione si trova infatti all’ex Corinaldesi che da questo mese è stato assorbito dall’Ipsia Padovano, sotto la guida della preside Anna Maria Nicolosi. «È una classe che mi sono ritrovata - spiega il dirigente scolastico - e sto cercando di risolvere la situazione con quello che ho a disposizione». Lo spazio nel vecchio istituto per geometri e ragionieri è ridotto anche per il fatto che ospita tredici aule del liceo Medi, per effetto dell’aumento degli iscritti.



«Siamo rimasti basiti per la formazione di una classe terza dell’Istituto tecnico economico (ex ragioneria), indirizzo relazioni internazionali per il marketing, con ben 31 studenti, di cui alcuni immunodepressi e diversamente abili». Inizia così la lettera aperta dei genitori. «A nulla valgono, in questo caso, le norme e gli stanziamenti finanziari per una scuola sicura - proseguono - per eliminare il problema delle classi pollaio, in modo da prevenire ogni rischio. Concluse le procedure di formazione delle classi abbiamo ritenuto doveroso, nostro malgrado, condividere l’accaduto con i cittadini, affinché possano comprendere l’accaduto, in modo che non abbia a ripetersi». La soluzione scelta al momento è quella di collocare la classe nell’aula di disegno, che era destinata agli studenti del corso Costruzioni, ambiente e territorio ex Geometri dell’ex Corinaldesi. «Un cospicuo numero di classi dell’immobile sede dell’ex Corinaldesi è stato assegnato agli studenti del liceo scientifico Medi per far fronte all’elevato numero di iscritti e alle loro esigenze di distanziamento sociale – proseguono i genitori -. Dopo il primo biennio del corso Amministrazione, finanza e marketing, articolato in tre sezioni, 31 studenti dell’ex Corinaldesi hanno scelto l’indirizzo Rim e minori adesioni sono state registrate per gli indirizzi informatici e aziendali». A seguito dell’accorpamento del Corinaldesi e del Padovano sono decaduti i Consigli di Istituto quindi non ci sono organi con le componenti elette in rappresentanza dei genitori. Le famiglie degli studenti hanno chiesto uno sdoppiamento che consentisse di dividere la classe in due ma non è stato possibile.

I rimpalli

«Se invece di limitarsi a cambiare la denominazione dei troppi soggetti istituzionali coinvolti, le riforme avessero ridotto il numero dei livelli di gestione – concludono i genitori - avremmo evitato rimpalli e non saremmo arrivati all’incarico a un legale per capire se, in questo caso, siamo stati ingiustamente privati del diritto a vivere in serenità il rientro a scuola dei nostri figli».

