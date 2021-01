Più di quattromila contagi Covid in un mese, ma gennaio si chiude in frenata

ANCONA - Gennaio si chiude oggi con più di 4.000 contagi in provincia di Ancona, soglia già superata ieri, ma nella seconda metà del mese l’epidemia ha rallentato, passando da una media che su tutto il mese raggiunge i 135 casi al giorno a un trend di 106 negli ultimi tre giorni (319 casi con 138 di ieri) più basso dei tre precedenti (343, in media 114 al giorno).

In tutto, dal paziente-1 del primo marzo a ieri, i casi positivi in provincia di Ancona sono stati 15.714: 4.066 a gennaio, un numero elevato ma distante dai picchi dell’ondata d’autunno, quando a metà di novembre la provincia di Ancona viaggiava a una media di quasi 200 casi al giorno e chiuse il mese a oltre 4.700 casi.



Attualmente, con i dati aggiornati a ieri, i residenti della provincia di Ancona con un’infezione ancora in corso sono 2.560, mentre quasi 5.400 persone, pur senza diagnosi di positività, si trovano in quarantena dopo contatti ravvicinati con soggetti poi risultati contagiati.

La top ten

Il Comune con più positivi attuali ovviamente, trattandosi di un capoluogo con quasi 100mila abitanti, è Ancona con 571 casi, ma in calo (-53 rispetto a tre giorni prima). Al secondo posto è salito Osimo, che con 279 positivi (+10 rispetto a mercoledì) ha superato una città con circa 10mila residenti in più come Senigallia, scesa a 232 e in calo (-35 rispetto a tre giorni prima). Al quarto posto c’è Jesi (208, -13), seguita da Fabriano (185, -28) e Falconara (145, -9). Nella top ten dei comuni con più contagi anche Ostra (89, +4), Castelfidardo (82, +9), Loreto (79, -1) e Chiaravalle (63, -1). Dei 47 comuni della provincia di Ancona, soltanto uno, Poggio San Marcello, rimane al momento Covid free.

In leggera risalita ieri il numero dei ricoveri per Covid negli ospedali anconetani, in tutto 248, due in più di venerdì. Il trend dei ricoveri resta in calo rispetto a dieci giorni fa, quando erano in tutto 260, ma in rialzo rispetto ai 202 di inizio anno. Torrette ne ha in cura 90 (16 in terapia intensiva), due sono al Salesi, e in tutto gli Ospedali Riuniti di Ancona hanno 92 posti letto Covid occupati su 118 disponibili. A Torrette ieri erano ancora disponibili, per i pazienti più gravi che richiedono terapia intensiva, tre posti letto, altri 2 sono liberi al Salesi.

L’Inrca a 39

Gli altri ricoveri per Covid sono 39 all’Inrca (+3 rispetto a venerdì), 72 al Carlo Urbani di Jesi (11 in terapia intensiva), 19 nella clinica convenzionata Villa Serena di Jesi e 26 all’ospedale di Senigallia. Altri 10 pazienti affetti da Covid-19 sono assistiti nei pronto soccorso di Torrette, Jesi e Fabriano e 69 nelle Rsa di Chiaravalle e Residenza Dorica dell’Inrca.

E continuano i lutti dovuti all’epidemia di Coronavirus, anche se ieri per la nostra provincia il bilancio è stato meno pesante degli ultimi giorni. Degli 11 decessi registrati nelle Marche, soltanto uno riguarda l’Anconetano. Si tratta di una paziente falconarese di 87 anni morta all’ospedale di Torrette. Il totale delle vittime anconetane dall’inizio dell’epidemia sale a 471, la maggior parte delle quali riguardano la fase-2 dell’emergenza sanitaria. Fino al 2 settembre scorso, prima che si registrasse il primo decesso della seconda ondata nelle Marche, in provincia di Ancona le vittime erano state infatti 214.

