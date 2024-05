LORETO Alfiere della Repubblica a soli 9 anni. Irene Marabini, alunna della 4°A alle elementari Marconi di Loreto, è stata insignita del prestigioso riconoscimento ieri mattina al Quirinale dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Irene, tra l’altro, ha avuto anche un altro onore: «Le hanno assegnato posto a sedere proprio accanto al presidente» sottolinea orgogliosa la mamma, Marta Rossi. «Appena si è seduto mi ha detto: “Come va”? E io: “Bene”» racconta la piccola alfiera. L’emozione di mamma Marta, ovviamente, era alle stelle. «Questo riconoscimento ci fa capire che stiamo seminando bene» commenta, riferendosi all’educazione che lei e papà Edoardo stanno impartendo alla loro figlia.



La motivazione

Irene è stata scelta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, tra i 29 Alfieri della Repubblica. La motivazione: «Per lo spirito di accoglienza e la spontaneità dei gesti con cui ha aiutato un coetaneo ucraino in fuga dalla guerra ad ambientarsi nel nostro Paese». La segnalazione l’ha fatta la maestra Assunta Natale, che tra settembre e dicembre dell’anno scorso ha notato tutte le straordinarie attenzioni che Irene ha avuto nei confronti del coetaneo Mikhailo Kalaf (Misha per i compagni di classe) per aiutarlo a superare la crisi del distacco dal suo paese e dal papà rimasto a combattere per il suo Paese. L’aiuto e il sostegno di Irene è servito a far superare tutte le difficoltà e le profonde paure al piccolo Misha.

L’attestato

Così ieri mattina Irene ha ricevuto l’attestato di Alfiere della Repubblica. «Mi fa sentire felice - ha detto la bambina -, per me è stata un’emozione molto grande». Una giornata intensa per la piccola Irene, «infatti ora sono stanca» ha commentato ieri sera, appena rientrata da Roma. «Per noi è un orgoglio enorme» replica la mamma, Marta. «È, per me, un vero piacere accogliervi qui perché siete testimoni di impegni positivi, di solidarietà» ha esordito ieri mattina il presidente Mattarella nel suo discorso di benvenuto agli alfieri. «Le esperienze di cui siete protagonisti non sono eccezioni - ha detto -. Testimoniate una realtà di comportamenti esemplari molto vasta. Le vostre storie, i riconoscimenti che oggi riceverete, la rappresentano» ha specificato il capo dello Stato. Storie come quella di Irene: una vicenda di grande solidarietà e di sentimenti puri di cui solo i bambini sono capaci. Ed è proprio il comportamento di Irene che deve rappresentare un esempio non solo ai suoi coetanei, ma anche agli adulti.

La commozione

«La solidarietà è un presupposto indispensabile del benessere di una comunità» ha infatti sottolineato Mattarella. E quello che ha fatto Irene per l’amico Misha è stato ricompensato con l’encomio più alto che un cittadino possa ricevere, «Tra voi ci sono ragazze e ragazzi che si sono impegnati con grande generosità» ha ribadito, infatti, Mattarella rivolgendosi alla platea. E con sguardo commosso mamma Marta guardava la scena della sua piccola Irene che, a soli 9 anni, ha ricevuto il prestigioso attestato accompagnato da parole sentite da parte del presidente della Repubblica.