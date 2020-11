Banchi con le ruote per il distanziamento Covid? Non hanno i freni, inutilizzati

JESI - Sono poco pratici e anche senza freni ma in qualche caso potrebbero rivelarsi utili. Loro malgrado, però, i banchi con le rotelle sono finiti nell’occhio del ciclone anche perché alcune foto li mostrano accatastati, inutilizzati e inutili, nell’aula magna dell’istituto comprensivo Federico II di Jesi.

LEGGI ANCHE:

Malati Covid in attesa: una tenda al Pronto Soccorso. Morti quattro anziani, mai così tanti in un giorno

Salesi 2.0 frenato dal Covid, un anno e mezzo di ritardo. Ecco le date aggiornate per il nuovo polo pediatrico

Sono stati ideati per il distanziamento anti Covid ma molti alunni e docenti che li dovrebbero utilizzare li ritengono inefficaci e poco pratici per via del piano di lavoro esiguo che non consente di posizionare adeguatamente il materiale scolastico e perché non sono forniti di freni, con il rischio di trasformare l’aula in un piccolo kartodromo.



«Da noi, una ventina di giorni fa, ne sono giunti 300 – dice Massimo Fabrizi, dirigente scolastico dell’istituto Federico II° - e provvisoriamente li abbiamo posizionati in aula magna per poi trasferirli nei plessi: 4 di scuola dell’infanzia, 3 di scuola elementare e 1 media. Alcuni li abbiamo sistemati in biblioteca, altri nell’aula di informatica e nell’aula “blog”, adibita alla redazione di piccoli giornalisti ma poi molti altri banchi saranno utilizzati anche nelle aule».

L’istituto Federico II ha ben 1080 studenti iscritti e il dirigente Massimo Fabrizi ricopre il ruolo nella scuola jesina da 4 anni, dall’anno scolastico 2017-2018. Difende la scelta di avere questo tipo di banchi anche se ammette alcune difficoltà. «Sono sprovvisti di freni e il tavolino non è ampio anche se la seduta è molto comoda. Ritengo che il loro utilizzo sia soprattutto un problema di educazione mentale e anche un fatto culturale: in Nord Europa gli studenti lavorano su questo tipo di banchi e non si lamentano. Ci hanno messo a disposizione questi strumenti, acquistati con soldi pubblici e noi li utilizziamo volentieri perché sono anche utili e consentono un uso funzionale adatto al mantenimento delle distanze di sicurezza di almeno un metro tra i vari alunni».

Ultimo aggiornamento: 10:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA