Aperta nel giorno di Pasqua, sanzionata una gastronomia. Adesso rischia anche un periodo di stop

FALCONARA - Emergenza Covid-19, multa e probabili altre sanzioni in arrivo. Trovata aperta nel giorno di Pasqua, è stata sanzionata dalla polizia locale una gastronomia falconarese: non ha rispettato l’ordinanza 22/2020 del presidente della Giunta regionale, che ha imposto la chiusura di tutte le attività che vendono generi alimentari. Nei confronti del titolare è scattata una sanzione di 400 euro e la relazione dell’accaduto sarà inviata agli uffici comunali competenti, per valutare l’eventuale sanzione accessoria della chiusura. Il controllo è avvenuto nella mattinata di ieri: gli agenti hanno trovato l’attività aperta, con alcuni clienti all’interno per acquistare cibo da asporto e altri in fila all’esterno in attesa del loro turno. La gastronomia avrebbe potuto lavorare solo con le consegne a domicilio.

