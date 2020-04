Supermercati, nuovi orari per effetto del decreto: chiusura posticipata per evitare code e assembramenti

Tra le indicazioni anche pulizie almeno due volte al giorno. E poi ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e dove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite.

Ultimo aggiornamento: 11:15

Glideidalin osservanza del: chiusura posticipata per evitare code e rquindi il rischio di assembramenti. Alcuni punti vendita milanesi della catenahanno già reso noti i: dalle 7.30 alle 22 dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 15 la domenica.Tra le indicazioni riguardanti i supermercati nella seconda fase dell'emergenza - in cui il governo ha dato il via libera anche all'apertura di librerie e negozi per l'infanzia - guanti monouso per fare la spesa, gel per disinfettare le mani disponibili accanto alle casse, anche vicino ai sistemi di pagamento, mascherine per i lavoratori.