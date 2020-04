​Fermato dai carabinieri aveva la patente revocata 14 anni fa: nei guai un 40enne

OSIMO - Nella giornata di ieri in tutta la Val Musone e Riviera del Conero, i Carabinieri della Compagnia di Osimo hanno intensificato nei centri urbani ed extraurbani i controlli sul territorio, con l’attuazione di posti di blocco al fine di accertare il rispetto delle stringenti norme di condotta emanate recentemente.

Durante l’attività sono state controllate 197 persone e 288 esercizi commerciali, una persona denunciata e 3 sanzionate amministrativamente. Più in particolare, nel corso di una verifica effettuata sulla strada statale 16 ad Osimo Stazione, i militari dell’Aliquota Radiomobile intimavano l’alt ad un cittadino italiano, 40enne, alla guida di una Lancia Y, risultato poi non autorizzato a spostarsi in quella circostanza.

Dall’accertamento eseguito sui documenti di guida e circolazione emergevano irregolarità circa la legittimità degli stessi: difatti, al succitato era stata revocata la patente nel lontano 2006, ed utilizzava per la guida un permesso provvisorio rilasciato, a seguito di falsa dichiarazione, dalla Polizia locale di Falconara Marittima, nel decorso mese di marzo.

Pertanto, il 40enne è stato deferito, in stato di libertà, per guida con patente revocata [art. 116 del Codice della strada], falsa attestazione a pubblico ufficiale [art. 495 del Codice penale], nonché sanzionato amministrativamente per la violazione delle norme di contenimento dell’epidemia in atto [art. 4 Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19].

La cennata documentazione è stata ritirata e sottoposta a sequestro.

