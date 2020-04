Fermo, lo stalker non si arrende al divieto e continua a seguire e ossessionare una donna: denunciato

FERMO - Non ne poteva davvero più di vedere quell’uomo, ogni giorno, sotto la sua abitazione o nei pressi dell’attività commerciale presso la quale lavora. Non ce la faceva più a sopportare ancora quel soggetto che la seguiva, a distanza, in auto nei suoi tragitti da casa al lavoro e nei suoi spostamenti: un caso di scuola di stalking.

LEGGI ANCHE:

Ascoli, troppa gente in giro, il sindaco sceriffo scende in strada: «Vi prenderemo uno a uno»

«Ripartiamo o muoriamo tutti». Industriali e artigiani divisi: ecco il dilemma dopo i tempi fissati da Borrelli

Si sentiva in difficoltà nel vederlo entrare nel negozio e restare qualche minuto con scuse futili, per poi uscirne stazionando per ore nei pressi ma ben in vista, senza fare nulla. Era ormai terrorizzata dalle continue telefonate di quella persona che arrivavano in negozio e sul suo cellulare, certa di non avergli dato il suo numero. L’uomo, un cinquantenne fermano, è stato indagato dalla Polizia per atti persecutori e sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna. Ma ieri è stato ritrovato dalla Polizia nei pressi dell’attività commerciale della sua vittima. Dopo aver fermato l’autovettura sulla quale viaggiava, hanno proceduto alla perquisizione, trovando un punteruolo, un bastone e due paia di forbici. L’uomo veniva denunciato in stato di libertà per l’inosservanza del provvedimento cautelare del divieto di avvicinamento e per il porto di oggetti atti ad offendere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA