Corinaldo, precipita in un dirupo con il quad: soccorso con l'eliambulanza

CORINALDO – Momenti di paura nel pomeriggio nelle campagne tra Corinaldo e Monterado per un uomo precipitato in un dirupo mentre era a bordo di un quad. Nell'incidente, il mezzo gli ha schiacciato una gamba. A soccorrerlo ci ha pensato il personale dell'elisoccorso del 118 insieme ai vigili del fuoco, non senza difficoltà perché non è stato semplice trovarlo. L'allarme al numero unico d'emergenza 112 è stato lanciato dallo stesso 38enne con il proprio cellulare.

Precipita in un dirupo con il quad, soccorso dall'eliambulanza

Era molto dolorante, ma è rimasto sempre lucido e questo gli ha consentito di fornire informazioni precise alla centrale operativa del 118 anche perché non era visibile dall'alto, dal momento che si trovava nella boscaglia nei pressi di via Madonna del Piano.

Una volta individuato il punto dell'incidente, il personale medico si è calato dall'alto con il verricello, ha recuperato il paziente e l'ha trasportato all'ospedale di Torrette in volo, in codice rosso. Il 38enne è grave, ma non in pericolo di vita.