San Benedetto, investita da un muletto in fabbrica: grave un donna di 60 anni

SAN BENEDETTO - Una donna di 60 anni questa mattina è stata investita da un muletto in manovra, soccorsa dal 118 è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Torrette di Ancona. L'incidente è avvenuto in via Volterra all'interno di uno stabilimento produttivo. Immediato l'allarme e i soccorsi. L'elicottero è atterrato in un campo nelle vicinanze del luogo dell'incidente. Una volta stabilizzata la donna è stata caricata sull'eliambulanza e portata d'urgenza al Trauma Center del Torrette di Ancona.