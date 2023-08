CORINALDO - Ieri la comunità di Corinaldo ha dato l’ultimo saluto al professore Severino Giuseppe Rachetta, stimato preside. Aveva 80 anni. Pur nativo di Jesi, aveva scelto Corinaldo come residenza fin dai primi anni d’insegnamento nella locale scuola media, prima come docente di matematica poi come dirigente scolastico. Trasferito in vari Istituti scolastici della provincia come preside, non aveva mai abbandonato Corinaldo.

APPROFONDIMENTI LA BAIA Portonovo presa d’assalto: pieni anche i tratti vietati. In alto semaforo e park ok



Benché conducesse un’esistenza molto ritirata dopo il pensionamento, avvenuto nel 2010, nelle sue passeggiate intorno al paese non mancava di ricevere l’attestazione della grandissima stima da parte dei tanti ex alunni che lo incontravano. Lasciato il servizio, ha continuato a prodigare la sua didattica attraverso la pubblicazione nel 2018/19 dei due volumetti “I regoli”, con la presentazione di materiale didattico operativo.

Collaborativo e generoso con i colleghi, prendeva parte attiva alle assemblee istituzionali scolastiche e ai progetti da condurre con i ragazzi. Della sua dedizione alla scuola, come docente e come dirigente, rende testimonianza tutta la sua vita. Lo ricordano con gratitudine le tante comunità scolastiche in cui ha lavorato come dirigente, e in particolare quella di Ripe di Trecastelli dove ha diretto, per gli ultimi dieci anni di attività, l’istituto comprensivo. L

o ricordano con affetto i docenti che lo hanno avuto come collega a Corinaldo e tutti si stringono vicino alla moglie, la professoressa Letizia Cavallaro e al figlio Luca, docente impegnato anche in ambito culturale.