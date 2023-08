ANCONA Come facilmente prevedibile, Portonovo e Mezzavalle hanno vissuto una domenica da tutto esaurito. Nelle spiagge, libere o stabilimenti, negli chalet o ristoranti, nei parcheggi a valle e a monte, sia in mare con la presenza di tantissime imbarcazioni al largo delle due baie anconetane. Una giornata iniziata prestissimo da chi non ha voluto correre rischi e arrivare presto al mare per trovare uno spazio libero per l’auto nei parcheggi a valle, che già poco dopo le 8 erano esauriti.

Imposto l’alt



Da quell’ora è iniziato il puntuale lavoro degli agenti della Polizia locale sulla rotatoria dove con il semaforo rosso stoppavano le auto spiegando che non era più possibile scendere e dovevano parcheggiare a monte. Un’azione di filtraggio che dura ormai da oltre un mese che sta dando buoni risultati sul fronte della viabilità e soprattutto è stata in grado di evitare il caos ai parcheggi della baia con il rituale giro dell’oca di chi si ostina a scendere comunque anche se i park sono esauriti.



Le criticità



Due i momenti più critici: dopo le 9 quando i bus navetta, seppure con orari ravvicinati, sono stati letteralmente presi d’assalto da bagnanti impazienti di arrivare subito al mare senza attendere la corsa successiva; e poi dopo mezzogiorno, per almeno un’oretta, prima del fisiologico ricambio di auto, quando anche il terzo parcheggio, lo scambiatore bis, ha fatto registrare, per la prima volta da quando ai primi di agosto è stato aperto, il tutto esaurito. A quel punto si è creato il tappo, anche se non è durato molto, con gli ultimi arrivati che non hanno avuto alternative: o andare per altri lidi, oppure attendere che si liberasse un posto, o lasciare l’auto in divieto di sosta e mettere in preventivo una multa.

Contravvenzioni arrivate puntuali, anche se non molto elevate come numero. Una situazione che si ripresenterà anche oggi e per tutta la settimana e che ripropone la necessità, perlomeno nei periodi più caldi, di trovare altri spazi per il parcheggio. Magari per testare quello che succederà il prossimo anno quando l’amministrazione comunale ha annunciato l’adozione di una Ztl.



Nelle spiagge un vero e proprio tutto esaurito, anche nelle zone interdette alla balneazione, verso lo scoglio della Vela dopo la chiesa romanica, oppure nella punta estrema della spiaggia Ramona, verso Mezzavalle, dove le calette sono state prese d’assalto da persone incuranti del pericolo di uno smottamento che incombe sulle proprie teste, senza curarsi dei divieti. Sempre in mare ad incrociare e monitorare la situazione la moto d’acqua della Guardia Costiera.

Infine, tanto per non farsi mancare nulla, da registrare l’intervento della Croce Gialla e della Municipale, attorno alle 13,30, per soccorrere un senigalliese di 58 anni caduto con il suo scooter Suzuki Burgman lungo la discesa che porta a Portonovo, nel tratto compreso fra i due semafori, a causa di una brusca frenata che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo dopo avere allargato troppo, spaventato per l’arrivo di un’auto sulla corsia opposta. Il malcapitato ha riportato un trauma, e forse una frattura alla caviglia, e varie escoriazioni alla gamba, tanto da essere costretto al ricovero, da parte dell’ambulanza della Croce Gialla di Camerano, a Torrette. La Municipale ha provveduto ai rilievi di rito ed a regolarizzare il traffico visto che si erano formate code a metà della discesa.