Dramma alla Spiaggiola, muore sotto gli occhi dei bagnanti: a nulla è valso l'immediato soccorso

NUMANA - Dramma alla Spiaggiola di Numana, un uomo è stato colto da malore ed è morto sotto gli occhi dei bagnanti. Il dramma si è consumato nonostante l'immediato soccorso: accanto all'ombrellone della persona deceduta c'erano infatti due volontari della Croce gialla e un medico che hanno subito iniziato il massaggio cardiaco nel tentativo di far ripartire il cuore.

Le manovre sono durate per diverso tempo, i volontari e il medico si sono alternati con il bagnino ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche un'ambulanza della Croce rossa, si alzato in volo pure Icaro, che però è tornato indietro appena avuta la conferma del decesso. Sotto choc i bagnanti che si trovavano alla Spiaggiola in quel momento.