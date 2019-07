Rilasciato il romeno Coltellata al bar, l’aggressore se la cava con una denuncia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FALCONARA - L’unica aggressione spettacolare doveva essere quella disegnata tra i personaggi fantastici dei fumetti, che prendono cazzotti, grondano sangue di inchiostro nero e non muoiono. Invece la seconda giornata di “Falcomics”, la mostra del fumetto e street food, non ha mostrato sangue stilizzato ma una lunga scia rossa che ha creato panico tra gli avventori del Bar Sole, in piazza Mazzini, nel cuore della manifestazione.