Ancona, choc anafilattico lungo il corso: decisivo l'intervento di un medico che era in zona

ANCONA - Era lungo corso Amendola in prossimità dell'incrocio con via Orsi quando all'improvviso ha avvertito uin malessere e si è fermata. Momenti di paura per una donna di 36 anni alle prese con uno choc anafilattico che ancora la donna non è riuscita a capire da cosa può essere stato provocato. Il primo soccorso l'ha portato un medico che era in zona e le ha somministrato del cortisone, la donna appena si è sentita un poì meglio è stata poi portata grazue all'intervento della Croce Gialla al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso.

