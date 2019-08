Choc anafilattico in spiaggia: ​salvata da un infermiere fuori servizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Paura sotto l’ombrellone, a Palombina. Erano da poco trascorse le due del pomeriggio di ieri quando, per uno choc anafilattico, una bagnante ha rischiato grosso: s’è salvata grazie all’intervento, tempestivo, di un infermiere che si trovava in spiaggia e che ha somministrato alla donna il farmaco ad hoc per bloccare quella reazione allergica.Nell’attesa degli operatori del 118 - che dalla postazione fissa sono stati costretti a percorre circa un chilometro a piedi sulla sabbia prima di raggiungere la paziente - si sono vissuti momenti di vera apprensione. Ma la donna era già stabilizzata, non più in pericolo di vita, quando con una ambulanza della Croce Gialle è stata trasportata all’ospedale regionale di Torrette.