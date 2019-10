Sant'Elpidio a Mare, in choc anafilattico per la reazione allergica: salvato in extremis

SANT’ELPIDIO A MARE - Un malore improvviso ha fatto temere il peggio, nella serata di mercoledì, per un uomo che si è presentato alla guardia medica dell’ospedale di Sant’Elpidio a Mare. Il paziente è andato in choc anafilattico e le sue condizioni, per alcuni istanti, hanno fatto tremare i polsi a tutti, perché il quadro clinico stava rapidamente precipitando.

Sul posto è intervenuto un equipaggio della Croce azzurra di Sant’Elpidio a Mare per coadiuvare il medico e prestare i rimi e immediati soccorsi. La reazione allergica aveva provocato gravi difficoltà respiratorie e battito caraco molto accelerato, ma per fortuna la tempestività della diagnosi e la rapidità delle cure prestate ha fatto scongiurare il peggio. Il paziente, dopo un po’, è stato stabilizzato e si è ripreso senza particolari conseguenze, ma è stato sottoposto ad accertamenti per verificare le cause del malore.

