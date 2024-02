Allergica ai latticini, dottoressa mangia anelli di cipolla nel ristorante Disney World e muore a 42 anni

Tragedia al parco Disney World: una dottoressa di 42 anni è morta dopo aver cenato in uno dei ristoranti a tema del parco a causa di una reazione allergica acuta. La donna, che era in compagnia del marito e della mamma, aveva informato ripetutamente il personale del locale riguardo la sua grave allergia a frutta secca e latticini, e le era stato assicurato che non avrebbe trovato tracce di allergeni nei piatti ordinati. Il marito della dottoressa ha intrapreso una causa legale.

La cena fatale

La dottoressa Kanokporn Tangsuan, un rispettato medico affiliato alla NYU Langone di New York City, èmorta dopo aver cenato al Raglan Road Irish Pub, situato nel parco a tema Disney Springs. Secondo la causa intentata da Jeffrey Piccolo, marito della donna, malgrado le rassicurazioni del cameriere sulla compatibilità dei piatti ordinati con le esigenze di salute della moglie, la serata si è trasformata in una catastrofe.

Le pietanze scelte, tra cui broccoli, frittelle di mais e anelli di cipolla, dovevano essere servite con indicazioni specifiche di assenza di allergeni, ma tale precauzione sembra essere stata trascurata. Il personale del ristorante ha garantito ripetutamente che il cibo fosse sicuro, ma la tragica conclusione della serata ha dimostrato il contrario.

La reazione allergica

Dopo la cena, mentre si trovava in una galleria commerciale di Disney Springs, la dottoressa Tangsuan ha iniziato a manifestare segni di una grave reazione allergica, culminata con il suo collasso nonostante l'autosomministrazione di un EpiPen. La causa di morte è stata confermata come anafilassi dovuta ad elevati livelli di latticini e noci nel suo organismo.

La denuncia

La denuncia solleva questioni critiche sulla responsabilità e le procedure di sicurezza alimentare di Walt Disney Parks and Resorts, Inc., accusata di non avere adeguatamente formato il proprio personale sull'importanza di gestire le allergie alimentari con la massima attenzione. La famiglia della dottoressa Tangsuan chiede un risarcimento di 50.000 dollari, ma al di là degli aspetti legali e finanziari, il desiderio più profondo è prevenire che simili tragedie si ripetano in futuro.