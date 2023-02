Rossella di Fuorti morta dopo il pranzo di sushi: uccisa da «un'emorragia cerebrale», il pesce non c'entra

Rossella Di Fuorti, la mamma 40enne morta dopo aver mangiato sushi a Napoli, non sarebbe morta a causa di un'allergia dovuta al cibo stesso. Sarebbe stata invece un'emorragia cerebrale, scatenata da un ictus a porre fine alla vita della donna poche ore il pranzo di compleanno nel locale. Ora si attendono gli esami istologici per avere il quadro completo sull'accaduto. Sembra quindi scemare giorno dopo giorno l'ipotesi di un collegamento diretto tra la morte di Rossella e il sushi.

Sulla vicenda la Procura di Napoli aveva aperto un fascicolo, con ipotesi di reato omicidio colposo. La tragedia è avvenuta nel giro di circa un’ora dopo una crisi di vomito per «infarto del miocardio», come da referto del 118, i cui sanitari sono intervenuti per soccorrere Rossella nella zona di Soccavo il 9 febbraio: la donna aveva festeggiato il suo 40esimo compleanno.

Il fascicolo dell’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Simona Di Monte, è al momento aperto contro ignoti. Indagini anche sull’abbattitore del locale della periferia occidentale, la cui temperatura deve essere tenuta abbondantemente sotto lo zero per garantire la qualità dei cibi non cotti. Nel novembre del 2021, dopo un pasto in un ristorante asiatico del Vomero mai più riaperto, perse la vita il 15enne Luca Piscopo. Anche in quel caso, si trattava della formula “all you can eat”, un low-cost in cui si ordina di tutto (dal pesce crudo ai ravioli, dal pollo al riso, dal maiale agli involtini, dal sashimi ai rolls), con un prezzo fisso che si aggira intorno ai 20 euro.