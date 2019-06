Rischia la vita per una puntura di un'ape colpito da choc anafilattico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRINO - Per ladi un'rischia la vita. È accaduto ieri pomeriggio a Mestrino dove si è temuto per la vita di un uomo, soccorso mentre era in preda ad uno, provocatogli dalla puntura dell'insetto.Ha avuto una forte reazione allergica tanto da richiedere l'immediato intervento del Suem, giunto sul posto con l'elisoccorso, e il trasporto urgente all'ospedale di Padova. L'uomo, un operaio, è stato punto mentre stava lavorando in via Toscanini a Mestrino: la puntura dell'insetto gli ha causato uno choc anafilattico che, se non preso in tempo, avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche.