Cascano rami e l'albero pericolante incombe sulla strada: i vigili del fuoco lo abbattono

CHIARAVALLE - Quell'albero, dopo il maltempo di questi giorni, era pericolante, tanto che un ramo si era staccato rischiando di colpire un camion in transito.

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire alle 11,40 a Chiaravalle in Via strada Statale 76 al km. 72,300 per un albero pericolante. La Squadra del Distaccamento di Jesi è intervenuta con un'autobotte ed un mezzo 4x4 e, con l'ausilio dell'autoscala proveniente dalla Centrale di Ancona, ha provveduto a tagliare l'albero dopo che un ramo era caduto improvvisamente mentre stava transitando un autocarro. Non si segnalano danni a persone. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri e la Polizia Municipale per il controllo del traffico.

