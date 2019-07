Vuole soldi per droga e alcol picchia e manda all'ospedale i genitori: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELLEONE DI SUASA - Botte al padre e alla madre per avere i soldi per alcol e droga: arrestato 40enne.E' successo ieri a Castelleone di Suasa dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni per ripetuti maltrattamenti in famiglia. L'allarme era stato dato dai vicini dopo l'ultimo episodio di una spirale di violenze: aveva spinto il padre 69enne facendolo cadere e battere la testa. Nel pomeriggio aveva colpito ripetutamente la madre con pugni anche alla testa. Al loro arrivo i carabinieri hanno trovato il padre a terra tramortito, ci hanno messo poco a rintracciare ed arrestare il figlio. In ospedale entrambi i genitori: prognosi di alcuni giorni per le percosse subite. Nella denuncia hanno riferito che le violenze andavano avanti da tempo.