SENIGALLIA Nuovo colpo alla scuola Pascoli in centro storico per un bottino di pochi spiccioli. Stesso copione di quello messo a segno tra il 17 e il 18 dicembre scorso. Ieri mattina il personale della scuola si è accorto dell’intrusione e ha subito informato il Comune. Come nel precedente episodio qualcuno ha rotto una finestra che si affaccia nel cortile interno della primaria, da cui si accede passando da piazza Saffi. Dopo averlo rotto è riuscito a raggiungere la maniglia per aprire la finestra e introdursi.

Il raid

E’ molto piccola, il ladro deve essere di corporatura esile, come quello che era stato avvistato nei precedenti furti da un residente. Una volta entrato, ha scardinato la macchina del caffè per arraffare qualche spicciolo contenuto all’interno, ha divelto una vecchia porta e rovistato in giro lasciandosi dietro solo danni. Potrebbe essersi trattato dello stesso uomo, visto da un residente il 17 dicembre scorso uscire dal giardino della scuola San Gaudenzio a Borgo Bicchia, responsabile in quell’occasione anche dell’intrusione alle medie Marchetti e alla primaria Pascoli. La modalità è la stessa.

Le indagini

L’ultimo episodio non è chiaro quando sia avvenuto perché potrebbe essere successo a Capodanno, oppure nel weekend che l’ha preceduto. Altre scuole non state coinvolte. Le forze dell’ordine non hanno ricevuto altre segnalazioni e nemmeno il Comune per quelle di propria competenza. Ieri mattina il sindaco Massimo Olivetti, accompagnato dall’assessore ai Lavori pubblici Nicola Regine, è andato ad effettuare un sopralluogo per rendersi conto della situazione e capire come evitare che i ladri continuino ad entrare indisturbati. «Già in mattinata gli operai sono intervenuti per effettuare degli interventi provvisori – spiega Nicola Regine, assessore ai Lavori pubblici – e anche per la porta originale, di notevole valore storico, provvederà il falegname del Comune. Intervenendo in proprio il ripristino dei danni potrà essere limitato a qualche centinaia di euro». Per mettere un freno alle intrusioni si valutano le telecamere, che il Comune a breve andrà ad installare in città. «All’interno delle scuole non si potranno mettere – precisa l’assessore ai Lavori pubblici – ma all’esterno nei paraggi ritengo di sì. Per valutare la precisa collocazione delle future telecamere in città verrà effettuata una riunione apposita». Le forze dell’ordine non pensano si tratti di ladri professionisti ma di qualche sbandato che si accontenta di pochi spiccioli. il furto scoperto ieri sembra riconducibile allo stesso autore dei precedenti.