Un secolo di nonna Irma: compleanno a distanza con lo stesso entusiasmo

BELVEDERE OSTRENSE - Avrebbe voluto radunare figlie e generi, nipoti, pronipoti (ben 6) e parenti tutti, ma non è tempo. Nonna Irma festeggia comunque i cento anni sorridendo alla vita con l’entusiasmo di quand’era ragazzina. E con la forza di quando, dopo aver sposato Dario Ciccarelli, era rimasta vedova giovanissima e aveva cresciuto due figlie, Franca e Graziella, con molti sacrifici e altrettanta dignità. Oggi Irma Donninelli, nata a Belvedere Ostrense il 15 aprile 1920, taglia il traguardo del secolo, proprio nei giorni in cui la vita degli anziani è un bene sempre più fragile e prezioso. Tutti i parenti, a partire dalla famiglia di Franco Morresi con cui Irma vive a Belvedere, avrebbero voluto festeggiarla uniti. Lo faranno a distanza, aspettando il momento giusto per tagliare tutti insieme la torta.

