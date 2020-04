Super Nella festeggia in chat: il compleanno diverso con la videochiamata

MONTEMARCIANO - La storica parrucchiera di Montemarciano compie 100 e festeggia in videochiamata, circondata dai suoi figli muniti di mascherine. Nonna Nella vive nei pressi di Torino dove si è trasferita con la sua famiglia pur tornando ogni estate. Proprio i figli Pino, Simonetta e Doriano Maraschi hanno voluto condividere con la comunità di Montemarciano il traguardo raggiunto con un post su Facebook che ha innescato piacevoli ricordi del passato. Nello scatto la figlia mostra il telefono con altri parenti in videochiamata e tutti indossano rigorosamente la mascherina. Una festa insolita per il secolo di vita di nonna Nella che tutti ancora ricordano con affetto a Montemarciano nonostante si sia trasferita. C’è chi ha raccontato aneddoti di quando faceva la parrucchiera e chi delle chiacchierate al bar. Per tutti una gioia rivederla.

