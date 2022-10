«Simone ti abbracciamo forte», continua la raccolta fondi per il fratello di Noemi Bartolucci. La mamma è ancora dispersa

BARBARA - «Simone ti abbracciamo forte». Simone è Simone Bartolucci, 25 anni, e nell'alluvione del 15 settembre ha perso tutto: la mamma Brunella Chiù che ancora risulta dispersa, la sorella Noemi di 17 anni, la casa dove vivevano insieme. Lui si è salvato restando aggrapparo a un albero per oltre due ore in attesa dei soccorsi, mentre ai sui piedi il fiume in piena si era trasformato in un mostro di fango e detriti. Quando i soccorritori sono riusciti a raggiungerlo ha raccontato quello che era accaduto. Una tragedia difficile persino da immaginare, figuriamoci da vivere.

Raccolta fondi su gofundme per Simone Bartolucci

Per Simone Bartolucci è stata avviata una raccolta di fondi su gofundme e a 23 giorni dalla tragedia è stata raccolta una somma di 54.190 euro, per consentire al ragazzo rimasto orfano di ricominciare. C'è chi addirittuta ha donato mille euro, ma in tantissimi si sono prodigati per sostenere Simone.



«Ci avete chiesto in tanti come potevate aiutarci e noi vorremmo incominciare ad aiutare tutta la nostra comunità marchigiana, partendo da Simone - si legge nella richiesta di donazione -, un caro amico e nostro collaboratore personalmente colpito dal tragico evento dell'alluvione che ha travolto il nostro Comune di Barbara e altri comuni limitrofi marchigiani».

«Questa campagna nasce perché il suo dolore è anche il nostro. Il dolore è di tutti. Il dolore è di tutta la nostra Comunità Marchigiana. Per questo, ci teniamo a dire che il fondo è destinato esclusivamente a Simone e che tutte le donazioni raccolte arriveranno nel suo conto corrente dopo la validazione e la verifica dei documenti richiesti da GoFundMe per garantire la massima sicurezza e trasparenza».