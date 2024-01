BARBARA La comunità di Barbara in lutto per la scomparsa di Orietta Baci. Aveva 65 anni. Molto attiva nelle iniziative che venivano organizzate in paese, in prima linea quando c’era da dare una mano. Il sindaco ha voluto ricordarla quando a Carnevale aveva indossato gli abiti di Mary Poppins per far divertire i bambini.

«Questa mattina ha fatto il suo ultimo volo in cielo la carissima Orietta Baci – l’annuncio sulla pagina Facebook del Comune del sindaco Riccardo Pasqualini -. Quando alzeremo gli occhi al cielo, cara "Mary Poppins", ti vedremo volare e vegliare sopra le nostre teste, con il magico ombrellino, la borsa piena di "vita" e il perenne sorriso sul tuo dolce viso». Il sindaco Pasqualini ricorda inoltre che «è stata una persona importante all’interno della nostra comunità, sempre attiva e partecipativa». Orietta Baci lascia il marito Raffaele e i figli Leonardo, Enrica, Andrea e Agnese.