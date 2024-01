BARBARA - È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, all’alba di ieri, per estrarre da un’automobile in bilico sul fosso, il conducente. L’incidente è avvenuto alle 5.45 in Contrada Carrara, all’altezza del civico 9, nel territorio comunale di Barbara. L’uomo alla guida della macchina ha perso improvvisamente il controllo del veicolo che si è schiantato contro un albero, ad un lato della carreggiata, per poi finire nel fosso.

Qui si è ribaltata rimanendo in bilico. Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Arcevia, raggiunta da un’ambulanza. I pompieri prima hanno messo in sicurezza il veicolo, per evitare che si rovesciasse completamente, poi hanno estratto il conducente, ferito, rimasto incastrato nell’abitacolo. Per liberarlo sono state utilizzate delle attrezzature specifiche. L’hanno poi affidato ai sanitari che, dopo le prime cure sul posto, l’hanno trasferito all’ospedale di Senigallia. Non versava in gravi condizioni. Ignote le cause che hanno determinato lo sbandamento e poi lo schianto. Non è escluso, vista l’ora, che il conducente possa aver avuto un colpo di sonno perdendo quindi il controllo dell’auto.