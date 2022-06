Nel pomeriggio l’ultimo saluto a Piero Gambaccini: aveva anche fatto parte del consiglio comunale

BARBARA - Cordoglio a Barbara per la scomparsa di Piero Gambaccini, figura molto nota negli ambienti cittadini per aver fatto parte del consiglio comunale. Nativo di Ostra Vetere ma stabilitosi in seguito a Barbara, Piero Gambaccini si è spento all’età di 83 anni.

È stato lo stesso sindaco della cittadina, Riccardo Pasqualini, a dare notizia del decesso ricordando l’impegno che Gambaccini aveva profuso all’interno del civico consesso. Piero Gambaccini lascia la sorella Valentina e i nipoti Sauro e Adria con le rispettive famiglie. La salma, da ieri, è stata composta nella casa del commiato delle Onoranze Funebri F.lli Giorgi in via Merli, a Serra de’ Conti.

I funerali si terranno oggi a Barbara, con inizio alle 17, presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Poi l’ultimo viaggio verso il cimitero di Barbara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA