L'auto si schianta sul guardrail dell'A14: Francesco Capursi muore a 58 anni, ferito il nipotino di 7 mesi e i suoi genitori

CAMERANO - Un morto e tre feriti, gravi ma non in pericolo di vita. È questo il bilancio del tragico invidente stradale avvenuto questa mattina, 1 luglio, sull'A14 tra i caselli di Ancona Sud e Loreto, all'altezza del comune di Camerano: lo schianto ha coinvolto una famigliola di origine pugliese residente in Lombardia e composta da nonno, figlio, nuora e nipotino di 7 mesi. I quattro erano diretti in Puglia per un periodo di vacanza. A perdere la vita è stato il capofamiglia, il 58enne Francesco Capursi, residente a Lodi e originario di Bisceglie. L’incidente si è verificato attorno alle 6.30.

Carambola con l'auto, muore Federico Capursi: ferito un bimbo di 7 mesi

Stando a una prima ricostruzione, l’uomo era seduto nel posto passeggero anteriore, quando la Suzuki condotta dal figlio è carambolata sul guardrail: un impatto fortissimo tanto che l’auto è ruotata su se stessa più volte prima di arrestare la sua corsa.

Per fortuna, nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Per estrarre gli occupanti dall’auto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

In auto anche un cagnolino, fuggito dopo il terribile incidente

(Nella foto la vittima dell'incidente, Federico Capursi di 58 anni)

Sul posto la Croce gialla di Camerano e il personale dell’automedica di Torrette. Dall’ospedale è arrivata in volo anche l’eliambulanza. Per il 58enne non c’è stato niente da fare, nonostante le manovre rianimatorie siano andate avanti per più di mezz’ora. All’ospedale regionale sono finiti il conducente e sua moglie. Al Salesi è stato portato il figlioletto di 7 mesi. Fortunatamente, non sono in pericolo di vita. In auto con la famiglia viaggiava anche un cagnolino, che è fuggito dopo lo schianto. Gli accertamenti sono stati condotti dalla Polizia Autostradale di Porto San Giorgio, che ha posto sotto sequestro la Suzuki per valutare le cause del tragico incidente.